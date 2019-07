La curiosa cláusula que incluye Buffon en su contrato con la Juventus

Gianluigi Buffon regresa a la Juventus. Después de 18 años en el equipo juventino buscó una aventura diferente en el PSG la última temporada, pero ahora vuelve a casa. Sólo firma por un año, terminará su contrato con 42, y llega sin demasiadas exigencias. No reclama el número "1" que lucía antes de marcharse. No quiere hacer pesar las 18 temporadas que pasó como guardameta juventino y permitirá que sea su sustituto, el polaco Szczesny el que siga llevando su antiguo dorsal.

"Quiero dar las gracias a Szczesny y a Chiellini, que me propusieron uno el número "1" y otro el brazalete de capitán. Yo no estoy aquí para quitar nada a nadie. Estoy aquí para dar mi aportación, como siempre hice en mi carrera", dice el veterano guardameta. "Para mí el portero titular de la Juventus tiene que llevar el "1" y Szczesny tendrá el "1". Y estaré orgulloso de que uno como "Chiello", que es además el capitán de la selección italiana, sea el capitán", añadió. Buffon recupera el "77" que lució en sus comienzos en el Parma. "Pensé en el '77', porque representa un poco mi historia, la de Parma. Me dio buena suerte, ese año fui a la Juventus e hice una temporada maravillosa. Me gusta, es algo que me ha ilusionado y que me ha gustado", reconoce.

Su única exigencia ha sido garantizar con una cláusula en su contrato que disputará ocho partidos esta temporada, la cifra que le garantiza convertirse en el jugador con más partidos disputados en la Serie A. Ha jugado hasta ahora 640, siete menos que Paolo Maldini.