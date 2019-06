La enigmática respuesta de Alonso cuando le preguntan por su futuro en Ferrari

Este fin de semana Fernando Alonso puede proclamarse campeón del mundo de resistencia con Toyota, un campeonato muy duro que por importancia dentro del automovilismo estaría justo por debajo de la Fórmula 1. Mañana sábado se disputa la última carrera de la Supertemporada 2018-2019, las 24 horas de Le Mans, una prueba mágica que ya ganó el pasado año y cuyo triunfo quiere repetir. Antes de afrontar las sesiones de clasificación, atendió a un grupo reducido de periodistas en el circuito de Le Mans. Habló de la dureza de la prueba, de Toyota, del planteamiento conservador con el que abordará la carrera junto a sus compañeros Buemi y Nakajima (le vale ser séptimo siempre y cuando sus rivales con el otro coche de Toyota ganen), pero también, inevitablemente, de Fórmula 1, algo con lo que se mostró muy cauto y muy prudente. La pregunta sobre la posibilidad de recalar en Ferrari en 2020 no tardó en aparecer: «No lo sé, hay que hablar del WEC ahora...es una muy buena pregunta que no voy a responder con tantos micros delante», afirmó el asturiano.

De aquí al final de temporada anunció que tomará parte en nueve carreras, de las que reconoció que dos eran de karting y el resto desconocidas para él, es decir, algo relacionado con rallyes, aunque descartó que fuera a correr en Arabia Saudí, escenario de la próxima edición del Dakar. «Sé que hay curiosidad y lo entiendo, pero todo a su debido tiempo. Yo sé lo que voy a hacer en esta segunda parte del año (este fin de semana acaba su compromiso con Toyota) y sé lo que voy a hacer en 2020... pero, no es que un piloto esté merodeando o esté tirando una moneda al aire para ver qué hago el año que viene...todo a su tiempo. Esta carrera (Le Mans) ahora merece toda mi atención y todo mi esfuerzo mental y después vendrán más cosas ya más públicas...», señaló el ovetense. Tanta cautela sobre Ferrari sólo significa que hay movimientos.

Polémica de Vettel

Sobre el incidente vivido entre Vettel y Hamilton y la posterior sanción al piloto de Ferrari dijo: «No tengo opinión, bueno, sí que tengo opinión, pero la guardo, ya no es relevante. Sigo la Fórmula 1 todo lo que puedo, aunque de estas siete carreras, tres me las he perdido, o al menos nos las vi en directo, ya fuera porque estaba volando o estaba corriendo en Sebring, aunque siempre intento verlas a posteriori como un aficionado más», terminó el de Toyota. El sábado a las tres de la tarde comenzarán las 24 horas de Le Mans.