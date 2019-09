La familia de José Antonio Reyes va a denunciar a Cañizares

“Queremos que le digas que nos ha hecho mucho daño”, aseguró Nacho Abad en Espejo Público que le dijo la familia de José Antonio Reyes a Santiago Cañizares, el ex portero y ahora comentarista. Están pensándose una denuncia. Cañizares aseguró que Reyes no se merecía ningún homenaje tras el accidente en el que murió. Hoy Espejo Público ha desvelado que no fue la velocidad, sino un problema en una llanta que se le instaló en un taller en Mérida.

Días antes de esta información, Cañizares había intentado matizar en Twitter su afirmación de que no merecía homenajes. Según él, se le había malinterpretado y se habían quedado con una parte del mensaje, sin contar como había dado el pésame y lamentado la muerte del ex futbolista. “Resumiendo, una desgracia temenda no tener entre nosotros a una bella persona como José Antonio y que cualquier hipótesis no nos lo va a devolver.

Y regresando al principio, la prudencia no es mala compañera y quien se alegra de la muerte de los demás es muy ruin”, terminaba su hilo en Twitter el ahora comentarista deportivo.