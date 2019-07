Para Gareth Bale se ha cerrado ya la posibilidad de marcharse a China. El mercado se ha cerrado y no tiene posibilidad de encontrar un acomodo en la Superliga. Nada que le preocupe, el galés no hace demasiados esfuerzos por abandonar el Real Madrid y parece que sólo los haría en el caso de una oferta convincente que llegara de la Premier.

Es su lugar natural, donde se sentiría más cómodo y no tendría problemas con el idioma. Sólo falta un equipo decidido a pagarle algo más de los 17 millones de euros anuales que recibe en el Real Madrid y un traspaso convicente para el club.

Zidane no puede estar más cansado del futuro del galés. Cansado de que la situación no se solucione y agotado de recibir preguntas en la sala de prensa para las que no tiene respuesta. El ejemplo es el de la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Fenerbahçe. "Me estás diciendo una cosas que seguramente que ha pasado... No sé, yo estoy aquí con mis jugadores. Nosotros estamos aquí pensando en el equipo", decía cuando le preguntaban por la actitud del galés, que según informaba "El Confidencial" jugaba al golf mientras el Real Madrid se enfrentaba el martes al Tottenham.

"Veremos cuando volvamos. Yo no voy a impedir a nadie ejercer sus... Bueno, cada uno tiene sus responsabilidades y veremos lo que hace en Madrid. En su vida personal no me voy a meter. Se quedó para entrenar y su entrenamiento creo que lo ha hecho", añadía el preparador francés.

Al Real Madrid no le sobra el tiempo para deshacerse del galés. Si su futuro está en Inglaterra apenas tiene una semana para cerrar su traspaso. El mercado de fichajes se cierra el 8 de agosto. A partir de ahí, tendría que buscar una nueva opción para el galés. Y no parece sencillo.