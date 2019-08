En tiempo de mercado de fichajes, todas las pistas valen para intentar descubrir qué va a suceder con los futbolistas. Por ejemplo con James y el Real Madrid. Zidane no cuenta con él, pero en el club le dicen que si continúa en la plantilla, es un futbolista más que aprovechable para el centro del campo. Tiene dorsal, entrena con el equipo y ya sigue al Real Madrid en Instagram. No significa nada. Pero lo cierto es que antes no le seguía.

James es una de las incógnitas del mercado de fichajes del Real Madrid hasta que éste acabe en septiembre. Su relación con Zidane nunca ha sido buena, pero no ha llegado ninguna oferta que abra su puerta de salida. Se ha estado hablando mucho del Atlético de Madrid como un posible destino de James, aunque a las oficinas del Bernabéu nunca llegó una oferta seria del vecino. Y aunque tampoco había muchas ganas de traspasarlo, si desde el Wanda hubiese llegado una oferta de 50 millones, James sería ahora rojiblanco.

El Nápoles estuvo mareando la perdiz en busca de una salida muy económica, demasiado económica y tampoco se llevó a cabo el traspaso del futbolista.

Por eso, ahora mismo, con el mercado inglés cerrado, con el Bayern sin haber ejecutado su opción de compra, sin que el PSG parezca interesado en que entre en una posible operación por Neymar, el futuro de James parece más cercano al Real Madrid y podria entrar en la convocatoria del partido del próximo sábado contra el Celta. Su situación está en el aire y su futuro es indescifrable: puede irse o puede acabar siendo un futbolista fundamental esta temporada.