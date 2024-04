Las lágrimas virales de Tomás Roncero en "El Chiringuito" tras la victoria del Real Madrid

El Real Madrid ya está en las semifinales de la Champions League tras ganar al Manchester City en un partido muy igualado. El pase supuso un momento de alegría para todo el madridismo como si de una final se tratase, puesto que la remontada (incluso en los penaltis también) dieron un plus de intriga hasta el final. Pero el Real Madrid en estos escenarios se crece y mucho, tal y como ya había demostrado.

Tomás Roncero contó en "El Chiringuito" sus primeras impresiones. "Mi primera llamada fue a mi hijo porque esa primera llamada siempre se la hacía a mi padre y me he acordado de él. Ya no está, aunque yo le he sentido. Mi padre me supo transmitir tanto el madridismo. Hace un año, Real Madrid TV estaba echando el partido de semifinales de la Champions y celebramos juntos la remontada contra el City", aseguró.

"Tomás, esto no lo sabía. Es muy bonito lo que dices", le dijo Pedrerol. "Ese sentimiento es muy importante y se lo transmitiré a mis nietos", insistió Roncero. Muchos madridistas aplaudieron la naturalidad del periodista y también se emocionaron con su historia.