Manchester City-Real Madrid, en directo: Siga en vivo el partido de vuelta de los cuartos de Champions

Con respecto al encuentro de ida, un único cambio en el once titular del Real Madrid. Y además, obligado por la sanción a Tchouameni, que fue central la semana pasada en el Bernabéu. No puede estar el francés y su lugar junto a Rüdiger lo va a ocupar Nacho. Era una posibilidad que llegase Militao, pero no parece que tenga ritmo competitivo para un partido así.