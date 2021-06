El Besiktas contacta con Luuk de Jong y se suma a la puja por el delantero

Aunque el PSV quiere repatriar al delantero, una opción que éste vería con buenos ojos dado que en sus filas vivió sus mejores momentos como futbolista, en Turquía están dispuestos a ofrecerle un salario mayor. Ésa sería la principal baza del Besiktas para hacerse con Luuk de Jong, por el que el Sevilla quiere hacer caja.

No obstante, el cuadro otomano no está dispuesto a asumir ningún traspaso por el futbolista de 30 años. Aún así, según el diario AS, el Besiktas ya ha contactado con el agente de Luuk de Jong, Louis Laros. De alcanzar un acuerdo con el atacante, el siguiente paso será que el Sevilla conceda la carta de libertad a éste.

El PSV, rival del Besiktas en la puja por Luuk de Jong

El club de Nervión tiene intención de hacer caja por el holandés para fichar a un nuevo futbolista en su demarcación. Dicha opción de la ofrecería al Sevilla el PSV, que está dispuesto a ofrecer nuevamente acomodo a Luuk de Jong en su plantilla.

Así pues, tras dos temporadas en el equipo andaluz, donde no ha rendido al nivel esperado, el atacante podría regresar a Holanda. Eso sí, el Sevilla deberá conformarse con ingresar una cantidad inferior a los 12,5 millones de euros que pagó por él al PSV en 2019. Si bien el equipo andaluz no será un obstáculo para su salida, no parece dispuesto a darle la carta de libertad, lo que complicaría el fichaje de Luuk de Jong por el Besiktas.