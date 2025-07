La trama buscó "contactos" en la SEPI: "Me dicen que el jefe de seguridad también lo fue del PSOE"

La trama Koldo buscó "contactos" en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tal y como se desprende de los audios que obran en el sumario y a los que ha tenido acceso LA RAZÓN. En concreto, el comandante de la Guardia Civil imputado en las diligencias, Rubén Villalba, preguntó al exasesor ministerial por el jefe de Seguridad del ente que provendría de las filas del PSOE.

"Oye Koldo, ¿en la SEPI tenemos nosotros algún contacto? Porque me dicen que el jefe de Seguridad es un antiguo policía municipal de aquí de Madrid que anteriormente fue jefe de Seguridad del Partido Socialista. Bueno, ya me dices algo", reza una nota de voz de Villalba localizada en uno de los terminales de Koldo García. El comandante, que tenía una relación de confianza con la mano derecha de Ábalos, no pronunció ningún nombre en concreto, pero su relato encaja con el perfil de Luis Miguel Fernández Aparicio.

Este experto en Terrorismo y Contrainteligencia es una persona muy cercana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la adolescencia, ya que ambos jugaron juntos en el Club Estudiantes de Baloncesto. Aparicio ingresó en la Policía Municipal de Madrid en 2001 y la abandonó en excedencia en 2017; año que asumió la dirección de seguridad de la sede del PSOE, en Ferraz, coincidiendo con el retorno de Sánchez a la secretaría general del partido.

De Ferraz a la SEPI

En marzo de 2020, en los primeros compases la pandemia, Sánchez le nombró jefe de Seguridad de la SEPI, órgano que jugó un papel clave en dichos años ya que gestionó el rescate de empresas como Plus Ultra (de la que un peritaje judicial determinó que no cumplía todos los requisitos para recibir la inyección de 53 millones de euros) o Air Europa, firma muy ligada a la trama Koldo y, en concreto, a Víctor de Aldama, a quien contrató aquella época como consultor.

En ese contexto, Villalba le preguntó a Koldo García por sus contactos en la SEPI y, más en concreto, por el jefe de seguridad; cargo que desde 2020 ostenta Fernández Aparicio. Se trata de un audio que consta modificado el lunes 22 de agosto de 2022, por lo que, de datar la nota de voz de dicha fecha, esta se produjo tras la salida de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes y, por ende, del que fuera su mano derecha.

De hecho, constan en el sumario los mensajes que la trama se intercambió en 2020 con Koldo García y con José Luis Ábalos en el marco del rescate de Air Europa. Las comunicaciones mantenidas entonces evidencian que Aldama y Javier Hidalgo, en su condición este último de dueño de la aerolínea, presionaron al Gobierno a través de Koldo para que le inyectaran un abono inicial de 435 millones de euros. En las negociaciones, según los mensajes incautados, se implicaron Pedro Saura, entonces secretario de estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y actual presidente de Correos; la ex ministra de Economía, Nadia Calviño, y el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora.

"Koldo, ya no me quieres"

El audio enviado por Villalba forma parte del total de 20.000 archivos que obraban en tres teléfonos y una grabadora de Koldo García y que el Tribunal Supremo acaba de facilitar a las partes del proceso. Se trata de un material que tanto su legítimo dueño como el resto de cabecillas imputados reclamaron tras casi un año y medio de análisis y que incluye tanto los audios ya analizados que grabó Koldo como mensajes intercambiados con sus contactos; principalmente notas de voz.

Precisamente, uno de los que más aparece en estos archivos es el comandante Villalba. De hecho, no son pocas las notas de voz detectadas en las que el mando imputado le reprocha a Koldo que ha cambiado de amigos con motivo de su fulgurante ascenso en el PSOE. "Ya no me quieres. Desde que estás en Acapulco seguro que estás rodeado de "pibonacos" y no te acuerdas de tus amigos. No me das novedades, con tus amiguitos los empresarios (...) pero la vida es muy larga. Cuando quieras un amigo me lo dices, que yo siempre te aceptaré como amigo", le dice en uno de los mensajes.

Su vínculo con el comandante Villalba

En otro de ellos le reitera su cambio de círculo de amistades. "No te preocupes que yo iré tal cual me había comprometido contigo. Lo que pasa es que no sé si voy a ir a compartir unos días con mi amigo o con un extraño porque como yo no soy un empresario y no te puedo facilitar contratos empresariales pues yo soy un mindundi.Un funcionario sin autoridad ni nada", le dijo en otro mensaje.

Cabe recordar que Villalba está imputado en las diligencias por haber percibido presuntamente 2.000 euros mensuales de la trama a cambio de facilitarles teléfonos seguros y de hacerles barridos en sus despachos. Los mensajes incautados a Koldo evidencian que ambos tenían una relación muy cercana, llegando Villalba en muchas ocasiones a preguntarles asuntos personales y familiares. Sin embargo, de estas notas de voz se desprende un cambio de actitud de Koldo García que en apenas ocho meses pasó de chófer del PSOE a mano derecha de Ábalos.

"Pichita brava, tú sí que no te acuerdas de mi ¿eh? Ni una llamada de amigo, de cómo estás o cómo te va la vida. Como no soy un empresario ni te puedo generar negocio, ni te puedo generar dinero, por eso no hablas conmigo. Te reúnes con tu amigo Pepe (en alusión probablemente al constructor Pepe Ruz), que lo veo de puta madre. Es más, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que ser un pitbull. Una apisonadora. Pero yo como no te aporto nada ni te voy a satisfacer tus necesidades sexuales, ya no quieres amigos como yo. Ahora te vas a montar en un avión te vas a ir a México una semanita a vivir la vida padre pero tu amiguito aquí se queda", le espetó.