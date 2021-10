Franco Russo, el jugador del Mallorca que cobró 50 euros semanales

Deportes

El central argentino de 26 años ha recordado sus difíciles inicios en el fútbol español. Si bien ahora Franco Russo juega en Primera División de la mano del Real Mallorca, en su día lo hizo en el Tamarite, donde cobraba 50 euros a la semana.

“Todos los chicos tenemos el sueño de ir a jugar a Europa, y me llegó la ocasión de probar en el filial del Rayo en Tercera División”, ha comenzado contando el defensor a los medios oficiales del Real Mallorca.

Sin embargo, Franco Russo comenzó con mal pie en España: “Me rompí el cuádriceps en un partido amistoso, el equipo me había dicho que me iba a recuperar ahí e iban a contar conmigo, pero de decirme que iba a firmar un contrato de cuatro años, a la semana siguiente el técnico me comunicó que no iban a contar conmigo”

“Estaba solo en Madrid, viviendo en una habitación con la incertidumbre de saber qué hago ahora”, ha proseguido.

“Me sale una prueba para ir al Lleida Esportiu que estaba en Segunda B. Me dejan en un hotel y al día siguiente me tenía que venir a buscar el director deportivo del club. Yo estuve todo el día esperando y me llamó por la noche para decirme que se había olvidado. Dio la casualidad que uno del cuerpo técnico era amigo de uno de Tamarite. En ese momento tuve que decidir si ir a esa prueba o volver a Argentina”, ha señalado un Franco Russo que optó por seguir en España.

Franco Russo iba al Mercadona con la calculadora

“Siempre se dice que el futbolista vive muy bien y que gana mucho dinero cuando uno está arriba... pero yo en el Tamarite cobraba por aquel entonces 50 euros por semana. Terminaba los partidos y me pagaban 50 euros y también la casa. Iba al Mercadona con la calculadora. No salía de mi casa ni para tomar un café”, ha recordado.