Helena Condis presume orgullosa de Juanma Castaño

Deportes

La victoria del periodista en Masterchef está dando mucho de qué hablar. La última en pronunciarse al respecto ha sido Helena Condis, la novia de Juanma Castaño, que ha querido poner en valor su triunfo.

“Quiero reivindicar todo el esfuerzo de Juanma en el proceso, porque todo el mundo ve la parte bonita, levantando el trofeo de ganador de MasterChef, pero detrás de esa final tan emotiva hay tres meses de trabajo incansable, horas de rodaje, madrugones, y todo eso compaginado con la radio”, comentaba en Trece TV.

Juanma Castaño, sus hijos y Masterchef

Al ver como Helena Condis entraba por teléfono en el programa donde estaba ofreciendo una entre vista, Juanma Castañó reconoció que ella sabía “de primera mano” lo que había pasado. “Yo me quería ir de MasterChef, estaba como loco. Con mis hijos viviendo en casa de su madre, con lo cual no ves a tus hijos… Dificilísimo”, añadía el periodista.

Además, sobre sus hijos comentaba: “Tenían mucho miedo. Tenían mucho miedo porque yo creo que los hijos tienen miedo a que sus padres sean objeto de burla en el colegio. Entonces, lo que no querían es que yo hiciera el ridículo en MasterChef y, sobre todo, me decían ‘papá, no vayas. Para qué vas a ir si no tienes ni idea de cocinar. Siempre nos haces arroz blanco’, me decían. Y yo les decía, ‘bueno, hay que intentarlo’”.

¿Se casará Juanma Castaño con Helena Condis?

“Que me caso”. Así de sorprendida se mostró Helena Condis y así se lo contaba a Belén López y a Vanessa Romero, dos de las participantes de Masterchef, al conocer que Juanma Castaño había dicho durante la semifinal, después de clasificarse para la final, que iba a ganar el concurso y que se iba a casar. “Me muero, supongo que lo dijo en coña”, decía la periodista.