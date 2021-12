Okay Yokuslu se niega a cambiar el Celta por el Galatasaray

Fútbol

El centrocampista turco se ha convertido en un problema para el conjunto gallego. Okay Yokuslu ha disputado 92 minutos en el presente curso y el Celta de Vigo tiene previsto desprenderse de él en el mercado invernal. No obstante ha rechazado la posibilidad de volver a su país de la mano del Galatasaray.

Según la prensa turca, Fatih Terim, entrenador del cuadro otomano, habló por teléfono con Okay Yokuslu para proponerle que se incorpore a su plantilla. De momento el Galatasaray no ha movido ficha por él, y es que, la prioridad del futbolista de 27 años es regresar a la Premier League, donde jugó en calidad de cedido durante el segundo tramo de la pasada temporada. En aquella ocasión, el Celta de Vigo le cedió al West Ham.

Okay Yokuslu busca ahora una salida similar rumbo a una liga más competitiva que la turca, motivo por el que habría descartado al Galatasaray. El Celta de Vigo, por su parte, tratará de hacer caja por él si no en enero el próximo verano ya que termina contrato en 2022. Lo que está claro es que abandonará en el equipo en el mercado invernal si no como traspasado, a préstamo.

Coudet no cuenta con Okay Yokuslu pero sí con Denis Suárez

El argentino Eduardo “Chacho” Coudet aseguraba recientemente que nadie del Celta de Vigo le ha informado de la posibilidad de que el centrocampista Denis Suárez vaya a abandonar el equipo en el próximo mercado invernal.

“A Denis Suárez lo veo bien, trabajando cada día para tratar de estar mejor. No he hablado con el club sobre ese tema. No pienso en su salida porque no es algo que me haya comunicado el club, así que no es algo que tenga en la cabeza. No puedo analizar sobre un supuesto”, comentó en su comparecencia ante los periodistas.