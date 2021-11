El nieto del presidente del Celta arremete contra una de las estrellas del equipo

Deportes

Carlos Álvarez ha cargado en redes sociales contra Denis Suárez. El nieto del presidente del Celta de Vigo, Carlos Mourinho, ha apoyado un hilo que señalaba que el centrocampista no valía los 13 millones de euros que el cuadro celeste pagó por él en su día al Barcelona.

“Temas extradeportivos a un lado, jugador que ni de lejos ha demostrado valer los 13 kilos que puso el Celta por él. Punto”, es el tuit sobre Denis Suárez que no ha dudado en retuitear Carlos Álvarez, el nieto del presidente del Celta de Vigo. El hilo, además, decía: “En lo meramente económico, el Celta le ofrece el contrato más alto que jamás le ha tenido un futbolista en Vigo, incluido un 30% de una futura venta a su bolsillo limpito. No contento con cobrar más de 2 millones anuales, usa su imagen para introducir su empresa de alimentación deportiva (Tabalúfoodtech) en el Celta junto a la famosa agencia de representación”. “Denis no ha sabido valorar el esfuerzo que ha hecho el Celta por él y no ha hecho más que exprimir más y más la naranja. Y amigo, a Mou ya no le queda más zumo”, finalizaba.

Denis Suárez, señalado en el Celta de Vigo

El presidente del Celta de Vigo, dolido por la marcha de Bryan Bugarín al Real Madrid, rompió relaciones con la agencia de representación de Denis Suárez, que es la que lleva también a Iago Aspas.

“Con Iago Aspas lo hemos hablado y está todo claro con Denis Suárez, al que siempre le agradeceremos el esfuerzo que hizo para venir al Celta, no. Cuando le han afectado sus intereses se ha puesto en contra del club”, decía Carlos Mouriño meses atrás atrás.

“Lo veíamos como el estandarte del club, que tomase el relevo de Iago Aspas y Hugo Mallo. Ahora depende de él. Yo lo que le recomendaría es que haga un temporadón con el Celta para conseguir un contrato súper millonario e irse. Si sigue con este representante nunca nos vamos a sentar para hablar de un nuevo contrato. Mirándole a la cara le dijimos que trajese una oferta y se fuese. Si no es esta, la próxima temporada. Yo no le puedo garantizar nada”, añadía el presidente del Celta de Vigo.