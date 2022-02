Mono Burgos explica por qué rechazó participar en el documental de Simeone

Aunque tras su salida del Atlético de Madrid mucho se ha hablado de un posible distanciamiento entre ambos, Mono Burgos asegura que sigue siendo amigo de Simeone. No obstante, su ausencia en el documental del ‘Cholo’ ha sido muy comentada, motivo por el que ha considerado oportuno explicarse.

“El Cholo tiene muchas cosas buenas. Del Cholo destaco su gran capacidad de trabajo, de estar ahí. Mira, nosotros somos amigos. A los amigos se les habla cara a cara, a los ojos. Por eso después del tiempo se conserva la amistad. Vi el documental y me pareció muy bueno, ahí el Cholo dice que aparecen Diego y Simeone; yo digo que aparece González también. Me invitaron a participar del documental pero no pude hacerlo, yo estaba en Newell’s y con todo este tema del Covid decidí postergarlo, no iba a forzar ninguna situación que comprometa al equipo metiendo gente en el club que pueda romper esa burbuja, jugando cada 48 horas y con vuelos de 12 horas tenia que evitar el riesgo”, ha dicho Mono Burgos en TyC Sports sobre su ausencia en el documental de Simeone.

Mono Burgos se encuentra actualmente sin equipo

Cuestionado por su última experiencia como técnico, ha señalado: “Hicimos un buen trabajo en Newell’s. En poco tiempo estábamos haciendo buenas cosas. En Newell’s hicimos debutar 10 chicos, todos los días iba a ver las inferiores para ver quién me iba a ayudar. El futbol argentino es voraz, me encanta. En algún momento voy a pasar por River. Hablar de River es como hablar del Atlético de Madrid, sé que en algún momento voy a pasar, no engaño a nadie. Tengo muchos amigos trabajando en River. Cuando me toque tengo que estar preparado, ahora tengo que hacer mi camino”.