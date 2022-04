Marcelino responde: ¿Es el tercer entrenador mejor pagado de LaLiga?

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic, fue preguntado en rueda de prensa por la cifra de 6 millones de euros brutos al año -500.000 al mes- que se ha publicado que cobra y hacen de él el tercer entrenador que más cobra de LaLiga Santander.

“Mi asesor me dice que ‘me ocultas información o no me salen los números’”, bromeó también, para luego ahondar ya en serio en el tema. “Nosotros estamos a gusto con lo que cobramos y el Athletic me imagino que también porque la directiva ha mostrado su disposición a renovarme. Yo no cobro eso. Somos un grupo de siete personas. Cobramos una cantidad y la repartimos entre nosotros. Y llevamos 20 años juntos y estamos satisfechos con el reparto”, zanjó.

“Mi futuro no me ocupa ni me preocupa. No sé lo que voy a hacer”

Marcelino García Toral también aseguró que su futuro ni le “ocupa” ni le “preocupa”, ya que no aún no sabe lo que va “a hacer”, cuando le preguntaron si le gustaría continuar la próxima temporada en el Athletic.

“Es que no sé lo que voy a hacer”, dijo, admitiendo lo “complejo” de la situación por la que pasa el club rojiblanco, que vivirá un proceso electoral en el mes de junio al que no se presenta el actual presidente, Aitor Elizegi, con el que, de haber continuado, ya hubiese renovado el técnico asturiano, según confesión propia.

“El primer paso sería que se quiera que esté y el segundo que el cuerpo técnico vea una confianza”, añadió, asumiendo que la responsabilidad de llegar a un acuerdo con el entrenador para la próxima temporada debería ser del nuevo presidente.

Al respecto, de todos modos, Marcelino ya adelantó hace tiempo que no quería que su continuidad o no fuese un asunto “recurrente” en cada comparecencia ante la necesidad de centrarse en el día a día de lo deportivo.

“No estoy muy pendiente de mi futuro. Estoy mucho más al día a día que a lo que pueda deparar el futuro. Esta situación es compleja para el club y para el cuerpo técnico, pero ni me condiciona ni me obsesiona ni me incomoda”, dijo.

“Mi futuro no me ocupa ni me preocupa. Me ocupa y me preocupa ganar, lo demás es secundario”, resumió su estado de ánimo

No obstante, Marcelino confesó que desde su llegada se siente “muy identificado con este club, que es muy grande”, y además considera “halagador” para él el posicionamiento a favor de que continúe de todos los jugadores que han hablado públicamente al respecto.

“Les digo que si no hablan bien de mí no les pongo”, bromeó sobre la cuestión, y añadió, ya en serio, que le “genera una gran satisfacción que los futbolistas hablen así”.

“Se lo agradezco de corazón, siempre he hecho lo mejor por ellos, pero no de colegueo sino con nivel de exigencia y rigor. Lo hemos logrado en la mayoría de los casos, pero, por ejemplo, Ander Capa -que no ha jugado ni un minuto en toda la temporada- dirá ‘que se vaya este carca de aquí’”, admitió también.