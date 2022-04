Iñaki Williams podría jugar el Mundial con Ghana y no con España

El delantero de 27 años del Athletic, internacional con España en sus categorías inferiores, está en conversaciones con Ghana para defender sus colores en el próximo Mundial de Catar. Pese a que Iñaki Williams llegó a debutar con la Selección de la mano de Vicente del Bosque en un amistoso frente a Bosnia, no ha jugado ningún partido oficial con España. Esto es algo que quiere aprovechar Ghana y también el hecho de que Álvaro Morata, Raúl de Tomás o Gerard Moreno están por delante de él para Luis Enrique.

Iñaki Williams sueña con disputar un Mundial y podría hacerlo de la mano del país del que son originarios sus padres. Según se puede leer en la cuenta de Twitter @ActuFootAfrique: “Iñaki Williams y su padre están en discusión con la Federación de Ghana”. Ghana ha sido encuadrada en el Grupo H y tendrá como rivales a Portugal, Uruguay y Corea del Sur.

Iñaki Williams podría renunciar a España y Chimy Ávila se ha ofrecido a la Selección

El jugador argentino de Osasuna Chimy Ávila mostró en un programa deportivo de su país su disposición a jugar con España en caso de que el combinado nacional le ofreciese esta oportunidad.

“Tengo la sangre argentina, pero muchas veces mi cabeza piensa qué estoy haciendo mal o qué pasa que no tengo la oportunidad”, indicó.

“Tengo los documentos para poder representar a España y, si me citan a las dos (selecciones) juntas, sería difícil elegir. Pero si me llaman de España le diría que sí, no lo dudo”, añadió Chimy Ávila.