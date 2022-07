Denis Suárez quiere cambiar el Celta por el Galatasaray

Pese a que la AFE denunció al Celta de Vigo por apartar a Denis Suárez, el centrocampista de 28 años difícilmente tendrá un hueco en el conjunto gallego la próxima temporada. Esto es algo que querría aprovechar el Galatasaray para hacerse con sus servicios.

Según AS, el que fuera futbolista del Barcelona, ve con buenos ojos la opción de poner rumbo a Turquía. No obstante, Denis Suárez sabe que no es una prioridad para el Galatasaray, que está intentando fichar a Evander al Midtjylland. Si se ha interesado por él es porque tras el brasileño también están el Ajax y el Eintracht. A diferencia del Midtjylland, el Celta de Vigo sí está dispuesto a facilitar al Galatasaray el fichaje de Denis Suárez, aunque no traspasará a éste por menos de 4 millones de euros.

La AFE y el conflicto de Denis Suárez con el Celta que podría llevarle al Galatasaray

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) instó al Celta de Vigo a permitir que Denis Suárez se reincorporase de manera inmediata a la gira que el equipo efectuará por México y Estados Unidos.

La AFE remitió una carta al presidente de la entidad, Carlos Mouriño, en la que le transmitió que emprendería “las acciones legales que sean necesarias” para defender los derechos laborales del futbolista, enfrentado a los dirigentes del club desde el verano del pasado año.

En dicha carta, la asociación recordó que no existe “ningún motivo” desde un punto de vista legal que permita al club a actuar de esta manera, además de advertir que no permitir a un futbolista participar en dicha concentración puede constituir “un grave incumplimiento del contrato y de los derechos del jugador previstos en los artículos 4.2, apartados a y b, y 17.1 del Estatuto de los Trabajadores; también en el artículo 7.4 del Real Decreto 1006/1985, por el que se regula la relación laboral de los deportistas profesionales”.