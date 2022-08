Chimy Ávila vuelve a ofrecerse para jugar con España

Aunque el delantero de 28 años de Osasuna sueña con ser convocado con Argentina, sabe que lo tiene muy difícil. Chimy Ávila también puede ser llamado por España y no ha dudado en mandar un mensaje a Luis Enrique en la última entrevista que ha concedido. Si le da la oportunidad, defenderá ‘la Roja’ como si se tratara de la albiceleste.

“Lo hablé el otro día: soy argentino y me encantaría ir con la albiceleste. Hay grandes futbolistas y la cosa está complicada, eso sí. Aun así, soy sincero. Cuando llegué a Huesca, aprendí a vivir sin miedo, a dejar a mi hija en la plaza. Aprendí a ser feliz. Me gustaría agradecer todo lo que me ha dado la gente de España, no solo de Pamplona y Huesca, por como me apoyaron sin importar su escudo. Si fuese, iría como si estuviese jugando en mi Argentina”, señalaba Chimy Ávila en El Larguero.

No es la primera vez que Chimy Ávila se ofrece para jugar con España

Ya el pasado mes de marzo, Chimy Ávila hablo de la posibilidad de jugar con España. “Tengo la sangre argentina, pero muchas veces mi cabeza piensa qué estoy haciendo mal o qué pasa que no tengo la oportunidad”, indicó en una entrevista con el canal argentino TNT Sports.

El delantero rojillo no se escondió y admitió lo siguiente respecto al equipo que dirige Luis Enrique: “Tengo los documentos para poder representar a España y, si me citan a las dos (selecciones) juntas, sería difícil elegir. Pero si me llaman de España le diría que sí, no lo dudo”.