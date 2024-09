Alberto Moleiro explica por qué rechazó la mareante oferta que recibió de Arabia Saudí

Además de a viejas glorias, desde Arabia Saudí han seducido a jóvenes futbolistas que tenían a varios de los mejores equipos de Europa tras sus pasos. Ese fue el caso de Gabri Veiga, que el pasado verano fichó por el Al-Ahli, y ese podría haber sido el caso de Alberto Moleiro, que recibió una suculenta oferta para abandonar la UD Las Palmas con el mercado ya cerrado. Aunque podría haber visto aumentado su sueldo considerablemente, y aunque el conjunto canario se habría embolsado 20 millones de euros con su traspaso, el centrocampista de 20 años se negó a cambiar de aires.

Cuestionado al respecto en su última comparecencia, Alberto Moleiro explicó sobre la oferta que recibió para jugar en Arabia Saudí: “Es verdad que llegó la oferta, hablé con mis representantes y decidimos que no íbamos a ir. Estoy muy contento en Las Palmas, tengo contrato, es el club que me lo ha dado todo, que me ha dado la oportunidad de crecer en el fútbol profesional y estoy muy contento de estar en Las Palmas. Tengo unos sueños, tengo unos objetivos desde niño y la ilusión es grande, esta vez decidimos que no y ya está”.

Un gol al Real Madrid puso a Alberto Moleiro en el escaparate

Alberto Moleiro, que en el pasado fue relacionado con el Real Madrid y, sobre todo, con el Barcelona, ha participado en los cuatro partidos que ha disputado la UD Las Palmas en lo que va de temporada. Y precisamente ante el Real Madrid el centrocampista marcó un gol, lo que propició que recibiera una mareante oferta para poner rumbo a Arabia Saudí.