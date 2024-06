Un equipo de LaLiga se suma al Athletic a la puja por Laporte

Las salidas de Mario Hermoso y de Gabriel Paulista obligarán al Atlético de Madrid a reforzar su zaga este verano. Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, Robin Le Normand, de la Real Sociedad, es su principal objetivo. Por él negocia con el cuadro txuri-urdin, con el visto bueno del futbolista, aunque en ningún caso pagará su cláusula de 60 millones de euros. Es por ello por lo que piensa en Cristhian Mosquera, del Valencia como alternativa, y por lo que habría ofrecido 20 millones al Feyenoord por Dávid Hancko. No obstante, dado que el conjunto holandés está pidiendo el doble por él, el Atlético de Madrid ya baraja otras opciones como las de Aymeric Laporte, al que también pretende el Athletic; y Murillo, del Nottingham Forest.

En lo que respecta a Aymeric Laporte, su equipo, el Al Nassr, ya manejaría una oferta de 7 millones de euros de un equipo de LaLiga EA Sports cuyo nombre no ha salido. Si bien el conjunto saudí, molesto con unas declaraciones que hizo el internacional español, ve con buenos ojos que deje el equipo, confía en que lo haga dejando un mayor dinero en las arcas teniendo en cuenta que pagó 27,5 millones de euros por él al Manchester City el pasado verano.

Cuestionado por su nueva vida en Arabia Saudí, Aymeric Laporte dijo en una entrevista para el diario AS: “La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos”.

“Yo hablo de mi experiencia propia y no sé cómo es la los demás. Por mi parte, lo que he visto es que te intentan traer, pero luego está el día a día y en eso es distinto”, añadió.

¿Evitará el Atlético de Madrid el regreso de Laporte al Athletic?

Cuestionado por la posibilidad de volver al Athletic, Aymeric Laporte dijo: “Soy seguidor y socio del Athletic. Tengo un contrato aquí de tres años. Hay detalles que no me gustan aquí como he dicho y llegado un momento dado se podría plantear. De momento, todo es muy reciente. Desde luego, no será en el mercado de invierno”.

Ahora, según Relevo, el Atlético de Madrid se estaría planteando lanzarse a por el internacional español, ¿conseguirá evitar su regreso al Athletic en caso de hacerlo?