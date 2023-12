El fichaje que el Manchester City quiere cerrar en el Girona… ¡con permiso del Real Madrid!

Aunque el Girona pertenece al mismo grupo que el Manchester City, el conjunto que dirige Pep Guardiola dependerá del Real Madrid para cerrar un refuerzo en el equipo catalán. Y es que el Manchester City se ha fijado en Miguel Gutiérrez, un futbolista por el que el club merengue conserva el 50 por ciento de los derechos.

El Real Madrid puede repescar a Miguel Gutiérrez, como ya hiciera el verano pasado con Fran García, un futbolista que juega en su misma demarcación. En el caso del lateral zurdo de 22 años, al conjunto blanco le costaría 8 millones de euros volver a hacerse con la totalidad de sus derechos.

Por otro lado, según el diario SPORT, el Real Madrid podría no mover ficha por Miguel Gutiérrez y embolsarse la mitad de los 35 millones de euros que está dispuesto a pagar el Manchester City al Girona por el defensor; es decir, 17,5 millones. Si bien es una buena oportunidad para hacer caja, estaría permitiendo reforzarse a un rival directo a costa suya. ¿Qué hará el Real Madrid con Miguel Gutiérrez?

A Miguel Gutiérrez le gustaría volver al Real Madrid

Con el Girona líder de LaLiga EA Sports y con el interés del Manchester City en su fichaje, a Miguel Gutiérrez la vida parece sonreírle. Es por ello por lo que confesó recientemente que no se arrepentía de haber abandonado el Real Madrid. “No. Estaba en jugando en Primera RFEF con el Castilla. Dar el salto a Primera no es nada fácil y tener minutos, jugar muchos partidos es complicado. No ha podido salir mejor, he caído de pie en un sitio que el equipo me ha arropado, un cuerpo técnico que entiende de mis características y estilo de juego y yo intento darles eso. Es imposible arrepentirse y no ha podido salir mejor”, manifestó.

No obstante, el pasado mes de febrero Miguel Gutiérrez reconoció que le gustaría regresar al Real Madrid. “Claro que son cosas que tengo en la cabeza, el Madrid siempre ha sido mi casa. Y gracias al club, soy este jugador de ahora. Tengo claro que hay que seguir haciendo las cosas bien en el Girona y ya se verá en verano. En esto del fútbol, nunca se sabe qué va a pasar. Volver al Madrid, a casa, sería muy bonito, pero esto pasa por hacer una gran temporada aquí, como ya se está haciendo, y tener buenos números”, afirmó.