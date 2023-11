Ya hay un candidato a relevar a Paco López como entrenador del Granada

Tras la última derrota en Liga antes el Alavés, el Granada es el penúltimo clasificado con 7 puntos tras haber cosechado una victoria y cuatro empates en los 14 partidos que ha disputado hasta la fecha. Para dar un giro a la situación, el club andaluz peina el mercado en busca de un relevo para Paco López y una opción que gusta es la del ex del Barcelona Gabi Milito.

Así lo asegura Relevo, que señala que el Granada sería una interesante opción para Gabi Milito ya que le ofrecería su primera oportunidad para entrenar en Europa, donde quiere desarrollar ahora su carrera tras sus pasos por Chile y por Argentina.

La situación de Paco López en el Granada

El entrenador del Granada, Paco López, apuntó este viernes que no piensa en su situación personal tras la derrota ante el Alavés porque si no sería “un egoísta”, e incidió que solo piensa en el momento que vive el Granada y su afición.

El técnico del equipo nazarí dijo que los goles condicionaron el resultado, sobre todo recibirlos en los primeros compases. “Sabíamos que podían hacer transiciones y nos han corrido al espacio, aunque hemos salido con tres jugadores por dentro para sostenerlas”, indicó.

“El equipo lo intenta, lo da todo. Hemos intentado jugar con todos lo sistemas y no está saliendo, pero hay que insistir”, expuso.

“El equipo da el máximo y no puedo reprochar nada en compromiso y actitud, pero no estamos acertados”, lamentó Paco López, que insistió en que no tienen que bajar los brazos.

“Es un día duro porque veníamos con mucha ilusión como cada partido pero luego llega el juego y cuando no es una cosa es otra”, manifestó el entrenador del equipo granadino, que subrayó que solo se han puesto por delante en dos partidos.