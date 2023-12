Lopetegui, favorito para entrenar a este equipo

Julen Lopetegui, sin equipo tras su paso por el Wolverhampton, rechazó recientemente una mareante oferta del Al-Ittihad de Karim Benzema a la espera de una nueva oportunidad para entrenar en la Premier League. Dicha oportunidad se la ofrecería al técnico vasco el Manchester United, que peina el mercado en busca de un recambio para Ten Hag después de que el conjunto inglés haya caído eliminado de competiciones europeas.

Según Mundo Deportivo, de las distintas opciones que baraja, la de Julen Lopetegui sería la favorita del Manchester United. El técnico vasco se encuentra actualmente sin equipo, conoce la Premier League y seguiría una línea continuista a la de Ten Hag. Además ha entrenado al Real Madrid y a la selección española, lo que juega a su favor.

Las alternativas del Manchester United a Lopetegui

Otro exseleccionador que podría hacerse cargo del Manchester United si las negociaciones con Julen Lopetegui no llegan a buen puerto es Joachim Löw. No obstante, hace muchos años que no se hace cargo de un equipo y no parece claro que quiera regresar a los banquillo.

El que sí quiere volver es Graham Potter, que no tuvo suerte cuando se hizo cargo del Chelsea. Aún así podría tener una nueva oportunidad de la mano de un grande de la Premier League si el Manchester United termina lanzándose a por él.

Hansi Flick, que también fue seleccionador alemán y que dirigió con éxito al Bayern de Múnich, y Antonio Conte, que entrenó al Chelsea y al Tottenham en la Premier League, serían las otras alternativas que barajaría el Manchester United a Julen Lopetegui.