Se ofrece para volver al Valencia meses después de volver al equipo

El Valencia dio la carta de libertad a Gabriel Paulista para evitar así que renovase al alza su alcanzaba los 20 partidos como titular. Este movimiento permitió al central de 33 años firmar con el Atlético de Madrid en el mercado invernal, equipo con el que ha terminado contrato y con el que sólo ha disputado 5 partidos. Tras finalizar el vínculo que le unía al conjunto rojiblanco, el brasileño visitó Paterna, ofreciéndose públicamente a regresar al club de Mestalla al ser cuestionado al respecto.

“La única sensación que tengo es que cuando vengo, vengo con mucha ilusión de ver a mis excompañeros, la gente, los trabajadores. Me encanta todo, la ciudad deportiva y todo. Me gustaría volver, he pasado momentos muy felices aquí y mi familia estaría muy contenta de volver. Nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol”, dijo Gabriel Paulista en Radio MARCA.

“En el fútbol pueden pasar muchas cosas, si necesitan un central aquí estoy yo”, añadió el defensor ofreciéndose al respecto.

Según Gabriel Paulista, no ha hablado con el Valencia sobre su posible regreso

Preguntado por su futuro, señaló: “Todavía no tengo claro lo que puede pasar, mis representantes están trabajando en todo esto. La verdad es que hay muchas cosas que yo no sé, cuando pasa algo de renovación de contrato me gusta saberlo después porque sobre todo ahora cuando me voy de vacaciones quiero disfrutar de mi familia y no tener preocupación con nada, entonces no sé mucho”.

Por último, Gabriel Paulista aclaró que durante su visita a Paterna no se había abordado su posible regreso al conjunto che. “No hemos hablado sobre esto. No tengo claro nada. Estoy de vacaciones, quiero disfrutar de mi familia, disfrutar de Valencia y luego me voy para Brasil”, concluyó el central.