Parejo no se corta a la hora de responder a la afición del Villarreal tras ser silbado

El Villarreal, decimosexto en la clasificación, no remonta el vuelo ni pese a la llegada de Pacheta a su banquillo. La situación es cada vez más complicada y durante la última derrota frente a Las Palmas1-2, Dani Parejo fue silbado.

«Quería decir una cosa a nivel personal. He vivido muchas situaciones en las que en mi propio campo me han silbado y no tengo ningún problema. Soy quién soy y mi carrera es la que es y no me voy a arrugar. Prefiero que me piten a mi a que piten a alguno más. Pero que sepan que no hacen bien ni a mí, ni al equipo ni al club. El que venga al estadio tiene que venir a animar y si no quiere animar que recrimine al equipo al acabar el partido, pero no durante el mismo. Es muy perjudicial. Yo tengo personalidad lo he vivido muchas veces y me da igual, pero al final es peor para el equipo y para el club», comenzó diciendo el centrocampista de 34 años tras el encuentro.

«Al final se escuchan más los pitos que los aplausos y creo que la gente debe hacer un esfuerzo. Invito a la gente que viene a pitar a que venga con otra mentalidad. Todo sabemos lo complicado que es jugar fuera de casa con otras aficiones y aquí deberíamos hacer lo mismo. Hacer que este campo fuera un fortín y que el rival sepa dónde viene a jugar», añadió Dani Parejo.

Pacheta y los pitos de la afición del Villarreal a Parejo

Preguntado por los silbidos a Parejo, Pacheta dijo en rueda de prensa: «Él es muy importante. No me gusta que se silbe a los jugadores porque no es bueno para el grupo ni para el jugador. Tenemos que cambiar eso por aplausos. Ya tenemos un reto. ¿Cómo lo cambiamos? Ese es mi trabajo».