El PSG quiere dejar al Real Madrid con las ganas de fichar a un internacional español

Aymeric Laporte mostró meses atrás su descontento con lo que se había encontrado en Arabia Saudí. Lo hizo en una entrevista en la que se mostró dispuesto a regresar al Athletic en el futuro. No obstante, tras haberse proclamado campeón de España con la Eurocopa, y tras la salida de Nacho Fernández, sería el Real Madrid el favorito en LaLiga EA Sports para hacerse con sus servicios. Sin embargo, en las últimas horas se ha sumado a petición de Luis Enrique el PSG en la puja por el internacional españo. No obstante, el Al Nassr, que pagó 27,5 millones de euros por Aymeric Laporte al Manchester City, no pondrá fácil su salida.

Así lo señalan desde El Chiringuito, que es el medio que ha filtrado el interés del PSG por el internacional español. Si bien el Athletic, consciente de lo mal que habían sentado en Arabia Saudí sus declaraciones, llegó a intentar su fichaje, la cotización de Aymeric Laporte se ha disparado tras la Eurocopa. El Real Madrid también se ha planteado su contratación, pero las elevadas pretensiones del Al Nassr, y que el PSG se haya sumado a la puja, podría dejarle con las ganas de fichar al internacional español como recambio de Nacho Fernández.

Las declaraciones de Laporte que han animado al Real Madrid y al PSG a lanzarse a por Laporte

Sobre su decepción con Arabia Saudí, en unas declaraciones que no sentaron nada bien en el Al Nassr, Aymeric Laporte dijo en el diario AS: “La vida para ellos... se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos”.

“Yo hablo de mi experiencia propia y no sé cómo es la los demás. Por mi parte, lo que he visto es que te intentan traer, pero luego está el día a día y en eso es distinto”, añadió.

Preguntado entonces por la posibilidad de volver al Athletic, Aymeric Laporte manifestó: “Soy seguidor y socio del Athletic. Tengo un contrato aquí de tres años. Hay detalles que no me gustan aquí como he dicho y llegado un momento dado se podría plantear. De momento, todo es muy reciente. Desde luego, no será en el mercado de invierno”.