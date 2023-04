Rafa Mir, último futbolista del Sevilla que critica a Sampaoli tras su salida

Al igual que hiciera Fernando Reges, Rafa Mir utilizó la televisión oficial del Sevilla para criticar a Jorge Sampaoli. En lo que respecta al delantero, celebró la llegada de José Luis Mendilibar en su lugar, técnico con el que ya coincidió en el Eibar.

Refiriéndose a Jorge Sampaoli, Rafa Mir habló de él como «un entrenador más suyo». «Él daba un papel para ver dónde jugabas. Hacía cosas que al futbolista le descuadraban», criticó el atacante.

«Con Mendilibar muy bien, un hombre de fútbol, que ha estado en muchos equipos. Tengo toda la ilusión para seguir trabajando como lo he hecho, aunque no contaban conmigo», constató Rafa Mir.

Rafa Mir y su sequía goleadora con el Sevilla

Cuestionado por su sequía goleadora, el atacante señaló: «Echo de menos el gol tanto como jugar. Está siendo una temporada dura, estoy intentando tener la cabeza centrada, no es fácil, me noto animado, no pierdo la ilusión y tengo cuatro años y medio de contrato. Estoy esperando la oportunidad. Cuando las cosas se ponen mal, hay que ser paciente y trabajar al máximo… Me ha costado mucho llegar aquí como para desanimarme por no jugar dos meses. Me ha costado mucho, soy así, confío mucho en mí, en mis cualidades, lo que me hizo ser el máximo goleador de un equipo como el Sevilla».

La crítica de Fernando a Sampaoli

Antes de Rafa Mir, el que había criticado a Jorge Sampaoli fue Fernando Reges. «Somos el Sevilla, y juguemos contra quien sea, somos un club para ganar, no quedarnos atrás esperando. El Sevilla tiene que jugar así, más cerca de la portería contraria, para ganar balones arriba y decidir rápido. Somos un equipo grande, no podemos estar atrás esperando para luego tener por delante 30 ó 40 metros», dijo el brasileño criticando los planteamientos del que había sido su entrenador.