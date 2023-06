La Real Sociedad negocia la venta de Le Normand

El baile de centrales que se está produciendo a nivel internacional podría afectar a la Real Sociedad. Lucas Hernández pondrá rumbo al PSG y Kim Min-Jae dejará el Nápoles para ocupar su hueco en el Bayern de Múnich. Para relevar al coreano, el equipo napolitano quiere a Robin Le Normand, por el que ya negocia con la Real Sociedad.

De momento, la postura entre ambos clubes está algo alejada ya que, según TuttoMercato, la oferta del Nápoles es de 25 millones de euros. La Real Sociedad, por su parte, tiene blindado a Robin Le Normand con una cláusula de 60, lo que obligará al Nápoles a mejorar su propuesta si quiere hacerse con sus servicios.

Le Normand estaría abierto a seguir en la Real Sociedad pese al interés del Nápoles

Cuestionado recientemente por su futuro en una entrevista para Mundo Deportivo, el internacional español señaló: «La Real es donde me formé, donde tuve mi segunda oportunidad, donde me convertí en un jugador profesional y donde cumplí mi sueño. Tú y yo sabemos que en el fútbol no sabes lo que puede pasar, pero ser un ‘one club man’ en la Real sería algo muy grande para mí. Muy bienvenido».

De seguir en la Real Sociedad, Robin Le Normand tendrá la oportunidad de disputar la Champions League con el conjunto donostiarra. También la disputaría de recalar en el Nápoles, por lo que habrá que ver si el equipo italiano presenta por él una oferta lo suficientemente atractiva como para que renuncie a ser ‘one club man’ en el cuadro txuri-urdin.