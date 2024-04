Será el primer fichaje del Villarreal para la próxima temporada

Noveno en la clasificación, el Villarreal ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. Ahí es donde aparece el nombre de Yerson Mosquera, central colombiano de 22 años del Wolverhampton al que el submarino amarillo quiere convertir en su primer fichaje de cara al siguiente curso.

Yerson Mosquera recaló en calidad de cedido en el Villarreal el pasado verano, aunque el club de Castellón no se reservó ninguna opción de compra por él. Aún así el submarino amarillo buscará alcanzar un acuerdo por el central con el Wolverhampton y cuenta con el visto bueno del colombiano para ello. “Me gusta el Villarreal, LaLiga y quiero poder seguir brindándole lo que pueda al equipo. Sé que no depende todo de mi, pero de mi parte dejo todo abierto para que se pueda llegar a un acuerdo. Es un proyecto que me ayudaría a crecer. Estoy abierto a la posibilidad porque me he sentido muy a gusto aquí”, afirmaba el propio Yerson Mosquera días atrás.

En lo que va de temporada, Yerson Mosquera ha disputado 11 partidos con el Villarreal y ha anotado un gol.

¿Continuará Albiol en el Villarreal si sigue Yerson Mosquera?

Otro central del Villarreal cuya continuidad está en el aire, en su caso porque termina contrato, es Raúl Albiol. Si bien al futbolista de 38 años le gustaría seguir “hasta los 338”, no tomará una decisión hasta final de temporada. “Quiero ver si estoy bien, volver a sentirme bien en el campo y ver cómo acabo la temporada”, declaró al ser cuestionado por su futuro.