Las cuentas del Barça para clasificarse para octavos de la Champions tras su tropiezo

"Vamos a preocuparnos un porquito, pero tampoco tanto", dijo Valverde después de empatar con el Slavia en otra demostración de impotencia de los suyos. El punto le permite seguir liderando el grupo F de la Champions con 8 puntos, por 7 del Borussia, 4 del Inter y 2 de Slavia. No le pone en un problema, pero sí le puede meter en muchos apuros en caso de otro tropiezo. En la próxima jornada el Barça recibe al Borussia Dortmund el 27 de noviembre. En caso de victoria, tendrá la clasificación para octavos matemáticamente, además como primero de grupo. El empate le valdría si el Inter no gana al Slavia en Praga. En caso de triunfo de los italianos en la República Checa y de empate o derrota del Barcelona ante el Borussia llegarían los problemas: un Inter-Barcelona en la última jornada en la que se lo jugarían todo. Y no está el equipo español como para disputar un encuentro en Milan bajo tanta presión.