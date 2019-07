Las declaraciones que acercan a James al Atlético de Madrid

El fichaje de James por el Atlético de Madrid avanza por buen puerto. Si los aficionados del Metropolitano soñaban con ver al colombiano vistiendo los colores rojiblancos, ese deseo puede hacerse realidad después de las declaraciones del presidente del Nápoles. "No entiendo por qué al Bayern de Múnich, que tiene tres veces nuestro presupuesto, se lo han cedido y a nosotros nos piden 42 millones. Nosotros también necesitamos a otro jugador que nos garantice 30 goles”, dijo De Laurentiis al ser preguntando por el interés que tiene el conjunto napolitano sobre James.

El presidente en la sede de la pretemporada del club italiano explicó que en sus planes no está el fichar al cafetero que hoy por hoy sigue perteneciendo al Real Madrid. “Si James pudiera llegar cedido, nadie diría que no, porque así me permitiría fichar también a otro. Si, en cambio, debo escoger entre él y otro futbolista, que igual incluso me cuesta más, debo pensar en el otro, porque puede que sea también más joven. ¿Pépé? Podría ser él o no, veremos”.

Con estas declaraciones, De Laurentiis abre la puerta del Atlético de Madrid al colombiano que ahora está más cerca que nunca de ponerse a las órdenes del Cholo Simeone.