Marc Gasol ha vuelto a opinar sobre lo que ha sucedido con el Open Arms. El jugador de la selección española y de los Raptors está muy involucrado en el tema y en una entrevista en El Larguero contestó a las preguntas que le hicieron: "Tenemos que dar ejemplo de como lidiar estos problemas, ya que es una responsabilidad que tenemos que aceptar y afrontarlo. Hay que tratar todo el tema con más humanidad debido a que es escamoso y muy difícil", decía el jugador de Scariolo.

Es un asunto que le ha preocupado bastante: "Estoy muy pendiente de todo y de lo que pasa. He visto vídeos donde había inmigrantes que se lanzaban al agua porque están en una situación de desesperación máxima y se deciden tirar como sea", continuaba.

Marc Gasol dice que no sabe la solución, pero sí que tiene que ser acordada por todos los actores presentes, porque las soluciones individuales no valen: "Hay que poner una solución y no debe ser que solo la ponga uno tal y como España ha hecho diciendo que vengan. Debe ser una decisión conjunta porque es un problema global".

La selección española de baloncesto está preparando ya el Mundial de China y este jueves a la República Dominicana (21 horas) en un partido de preparación para la Copa del Mundo de China, que se celebrará en un WiZink Center lleno hasta la bandera. Ya no quedan entradas.