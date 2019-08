Faltan trece días para el cierre del mercado del fichaje y el Real Madrid aún no ha dicho la última palabra. El conjunto que dirige Zinedine Zidane aún no ha echado el cerrojo y en los próximos días podrían producirse una serie de movimientos relativos a la entrada y salida de jugadores.

El que más papeletas tiene de llegar al Real Madrid es Neymar. El nombre del futbolista del PSG ha tomado fuerza en los despachos en los últimos días y en el club son optimistas de que aterrizará en el Santiago Bernabéu. La negativa del PSG a todas las ofertas que llegan desde Barcelona hacen que el Real Madrid esté cada vez un paso más cerca de cerrar la contratación del carioca y en el club esperan acontecimientos, aunque tienen todo preparado. Neymar ya no es sólo un sueño .

Otro de los nombres propios del verano es el de James Rodriguez. En principio más fuera que dentro, el colombiano parece ser una de las incorporaciones sorpresas del conjunto blanco. Por Valdebebas no se le esperaba, pero su buena predisposición y condición física han hecho que Zidane lo vea con otros ojos. Tanto que una posible llegada de Neymar no le cerraría las puertas del Real Madrid que ya que no se plantea que James sea una de las principales monedas de cambio para traer a Ney. Colombiano y brasileño tendrían sitio en el Madrid de Zidane que podría armar un ataque de ensueño

El nombre que ha perdido fuerza las últimas semanas es el de Paul Pogba. En la entidad ven casi imposible la llegada del jugador ante la negativa del Manchester United de sentarse a negociar. No obstante, el hermano del futbolista ha concedido varias entrevistas a medios españoles y ha dejado en el aire que su hermano aún puede llegar. En el Madrid son expertos en negociar hasta el último momento, véase el caso de Luka Modrid o Gareth Bale y quien sabe si Florentino conseguirá uno de los grandes deseos de Zidane. Los insultos racitas que recibió de su propia afición en el último partido de la Premier, podrían hacer que Pogba fuece su salida del United.

Tampoco se cuenta este año con Van de Beek, el futbolista del Ajax, a quien se piensa traer al Bernabéu la próxima temporada.

Quien tiene los pies más fuera del Real Madrid es Mariano. Zidane no cuenta con él y el Mónaco será casi con total seguridad el destino del delantero. Con pasado en el Olympique de Lyon, Mariano ya conoce la liga francesa y por eso no ve con malos ojos la posibilidad de volver al país en el que desplegó su mejor fútbol. Su marcha ayudaría a la llegada de los citados anteriormente.

El mercado vive sus últimas días, pero el Real Madrid aún tiene mucho que decir y seguro que el palco del Santiago Bernabéu volverá abrir sus puertas próximamente.