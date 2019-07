Lesión de Joao Félix en su debut con el Atlético de Madrid

No ha tenido Joao Félix el estreno soñado con el Atlético de Madrid. La joven perla portuguesa y por la que el conjunto rojiblanco pagó 126 millones de euros al Benfica se marchó lesionado en su debut como rojiblanco. Un golpe en la cadera en el ecuador de la primera parte impidieron que Joao Félix pudiese continuar en el césped y el "7" del Atlético tuvo que abandonar el terreno de juego mucho antes de lo esperado.

Esperaba ansiosa la afición del Atlético de Madrid el estreno de su nuevo ídolo. En el IV Memorial Jesús Gil, arrancaba la era Joao Félix. Ese niño portugués de tan sólo 19 años que quiere hacer olvidar a Griezmann y en el que la afición tiene puesta muchas esperanzas.

Con un equipo de gala, Simeone colocó a Joao Félix en el costal derecho. Con Diego Costa y Morata como delanteros de referencia, el Cholo quiso probar al portugués en banda, aunque esa no sea su posición natural. Sólo ha tenido 27 minutos, pero en ese tiempo el joven atacante ha dejado algunos detalles de calidad y a punto estuvo de coronarse como el primer asistente de la nueva era del Atlético de Madrid. Un sensacional pase al primer toque y con el exterior encontró a Diego Costa que se plantó sólo ante la portería. Lástima que el hispano brasileño cayese dentro del área. Pidió penalti, pero el colegiado no lo señaló. No obstante, la dupla Joao-Costa seguro que da muchas alegrías a los atléticos esta temporada.

Frente al Numancia Joao quería demostrar que su elevado precio no es una presión para él. Se mostró activo y entendió a la perfección la esencia de este Atlético de Madrid. En el equipo del Cholo defienden todos. Sin embargo, un golpe en la cadera frenó de lleno el estreno del atacante que rápidamente pidió el cambio y en su lugar entró Correa. La lesión no parece grave, aunque habrá que esperar para saber cuál es el alcance de la misma. Los atléticos tendrán que esperar y mientras rezan para que no sea nada.