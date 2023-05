La lista de posibles sustitutos para Sergio Busquets

Sergio Busquets anunció el pasado miércoles su adiós del FC Barcelona. "Hola, culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Fue un camino inolvidable, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta. He vivido 15 temporadas en el mejor club del mundo. El club de mi vida donde he podido superar los 700 partidos. Gracias de corazón a los trabajadores del club, analistas, staff, doctores, fisioterapeutas, comunicación, directivos, presidentes, entrenadores, preparadores físicos, afición, socios de todo el mundo y, sobre todo, a mis compañeros. Gracias a su apoyo en los momentos buenos y no tan buenos", afirmó en un emotivo comunicado. Pues bien, ahora Laporta tiene que encontrarle un sustituto de garantías.

Sport informa que Rubén Neves es una de las opciones para esa lista. Pero el favorito es Amrabat, una de las estrellas del anterior Mundial con Marruecos e incluso el jugador de la Fiorentina estaría por delante de Gundogan.

Hay que recordar que la entidad culé ya intentó encontrar a un futbolista similar a Sergio con la idea de hacer una transición. Matheus Fernandes, Pjanic e incluso el canterano Nico González no terminaron de explotar en esta posición.

Lo evidente es que el elegido tendrá muy complicado hacer olvidar la gran labor y el legado que deja Busquets. El ex internacional con España disputó 718 partidos en sus 15 temporadas con el primer equipo del FC Barcelona, y con el título liguero prácticamente casi ganado, logrará igualar a 32 títulos a otra leyenda como es Andrés Iniesta.