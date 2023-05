El emotivo adiós de Sergio Busquets: "Ser del Barça es lo mejor que hay"

Sergio Busquets no seguirá en el Barça. El centrocampista terminaba contrato en junio y no aceptó la propuesta de renovación del club. Todo apunta a que jugará en Arabia la próxima temporada, más concretamente en el Al Hilal, donde coincidirá con Messi y, quizás, con Jordi Alba. Sergio Busquets ha disputado 718 partidos en sus 15 temporadas con el primer equipo del FC Barcelona, y con el título liguero prácticamente casi ganado, logrará igualar a 32 títulos a otra leyenda como es Andrés Iniesta.

"Hola, culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Fue un camino inolvidable, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta. He vivido 15 temporadas en el mejor club del mundo. El club de mi vida donde he podido superar los 700 partidos. Gracias de corazón a los trabajadores del club, analistas, staff, doctores, fisioterapeutas, comunicación, directivos, presidentes, entrenadores, preparadores físicos, afición, socios de todo el mundo y, sobre todo, a mis compañeros. Gracias a su apoyo en los momentos buenos y no tan buenos", afirma.

Guardiola fue el artífice de ascenderle desde el filial de Segunda B al primer equipo. Se marcha con 719 partidos, solo superado por Xavi (767) y Messi (778). El 22 de octubre de 2008 logró su primer gol con el primer equipo azulgrana, coincidiendo con su debut en la Liga de Campeones en un partido frente al F. C. Basilea. Desde entonces, es el futbolistas que más Clásicos ha disputado de la historia con 46.