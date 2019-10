Los candidatos para ser el abanderado de España en los Juegos de Tokio y no está Sergio Ramos

Dos son los nombres que maneja el Comité Olímpico Español para ser el abanderado en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El palista Saúl Craviotto y la nadadora Mireia Belmonte son los candidatos favoritos para portar la enseña nacional el 24 de julio de 2020. El nombre que está descartado para liderar la representación española es el de Sergio Ramos. «Aún no se ha elegido al deportista que llevará la bandera en el desfile inaugural. Y, no, aunque se haya leído por ahí algo, Sergio Ramos no será esa persona. El futbolista del Real Madrid no puede ser el abanderado que elegirán los presidentes de las federaciones olímpicas porque no cumple los criterios», comenta Alejandro Blanco.

El principal baremo para la elección son sus éxitos olímpicos. Y «en este sentido, Saúl Craviotto o Mireia Belmonte son los más cualificados», aseguró el presidente del COE. Craviotto acumula dos oros olímpicos (K2 500 en Pekín 2008 y K2 200 en Río 2016), una plata (K1 200 en Londres 2012) y un bronce (K1 200 en Río 2016). En el palmarés de Mireia hay un oro (200 mariposa en Río), dos platas (200 mariposa y 800 libre en Londres) y un bronce (400 estilos en Río).

Y es que a nueve meses para el arranque de los Juegos ya son 123 los deportistas clasificados, aunque son muchos más los virtualmente clasificados, pendientes solo de que sus federaciones internacionales cierren el ránking en las próximas semanas o meses. El hockey afronta un fin de semana decisivo con las eliminatorias preolímpicas en Valencia. La selección femenina se enfrenta a Corea del Sur y la masculina a Francia, a doble partido el viernes y el sábado. Quien gane estará en Tokio. En otros deportes de equipo tienen ya su billete las selecciones masculina y femenina de waterpolo (11/11 plazas) y las masculinas de baloncesto (12) y fútbol (18). El ciclismo es el último que ha repartido sus plazas para las pruebas de carretera. Aunque tendrán carácter oficial el día 27, la UCI actualizó ayer el ranking por países y la ubicación de España entre los seis primeros de la lista masculina le da 5 plazas en ruta y una en contrarreloj, más dos y una, respectivamente, para las mujeres por figurar en el décimo puesto de la clasificación mundial femenina. Atletismo (15 hombres y 5 mujeres), ciclismo (6/3), gimnasia (4/4), hípica (3), natación sincronizada (2), aguas abiertas (1/0), piragüismo (8/3), remo (4/2), tiro con arco (1/0), tiro olímpico (1/1), vela (3/3) y voley playa (0/2) son los deportes individuales con plazas ya confirmadas.

En natación y en atletismo, los deportistas tienen hasta el 29 de junio de 2020 para lograr la marca mínima. Antes de fin de año el Comité Olímpico Español puede atar nuevas plazas en escalada (preolímpico en Toulouse el 28 de noviembre) o taekwondo (se cierra el ránking el 9 de diciembre, aunque habrá otras vías de clasificación) o dejarlas prácticamente aseguradas en kárate (última Premier League en Madrid el 29 de noviembre), tenis, triatlón, bádminton, halterofilia o golf son otras disciplinas en las que España tendría plaza si las inscripciones se cerrasen a fecha actual.