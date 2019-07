Los deberes de Zidane tras la debacle ante el Atlético y a 20 días de que empiece la temporada

Faltan 20 días para que empiece la temporada "de verdad", para el estreno en LaLiga contra el Celta (17 de agosto a las 17:00), y a Zidane le queda mucho trabajo por delante. Las lesiones, la sonrojante derrota contra el Atlético, el "caso Bale", el juego irregular... Ha habido problemas y quedan asuntos por resolver. En medio, otros dos amistosos, contra el Tottenham y contra el Fenerbahce o el Bayern Múnich. De fondo está Vigo y en medio, todo esto:

1. Despertar el hambre de sus jugadores

El propio Zidane dijo que el problema contra el Atlético había sido de actitud. El grueso de la plantilla que está utilizando son los mismos que ganaron con él tres Copas de Europa, más Hazard en lugar de Cristiano Ronaldo. El año pasado se les acusó de falta de hambre después de tantos éxitos. Despertar eso es responsabilidad del futbolista y tarea del entrenador. Zizou confía en que cuando empiece la competición de verdad sus chicos se enchufarán. Lo del Atlético fue un aviso.

2. Reforzar el equipo (si se puede)

El capítulo de fichajes no está cerrado. Dos son los futbolistas que le encantan a Zidane. Uno es casi imposible: el atacante del Liverpool Mané; el otro, muy difícil: Pogba. El Manchester United se está poniendo duro, aunque en breve podría reforzar la plantilla con estrellas como Milinkovic-Savic o Dybala. Si alguno de ellos o los dos se hacen "diablos rojos" la negociación por el francés sería más sencilla. Es la petición número uno de Zidane y por lo visto ante el Atlético, necesario. El plazo es el 8 de agosto, cuando se cierra el mercado en la Premier.

3. Aclarar la operación salida

Las cesiones de Ceballos y Vallejo han aliviado de jugadores la plantilla de Zidane. La lesión de Asensio también, pero ésta por desgracia para el técnico, que contaba mucho con él. Pero el capítulo de ventas no está cerrado. Sobra un portero, y la opción más clara es la cesión de Lunin si Keylor finalmente decide quedarse; y está por ver si se marchan Mariano (como vendido) o Brahim (como cedido). Si finalmente llega Pogba podría salir alguna de las vacas sagradas. Lo de Bale va aparte.

4. Solucionar el "caso Bale"

"Está con nosotros y ha jugado", dijo Zidane del galés después del duelo con el Atlético. Pero unos días antes había dicho que si se iba "mañana, mejor para todos". El único futuro lógico para el delantero es su salida porque la situación es complicada. Lo de China puede hacerse en cualquier momento, ya que le van a pagar un pastón por fichar. Si se queda, por delante habría demasiado trabajo para recuperarlo, si es que es posible.

5. Buscar el sistema adecuado

Entre los cambios que anunció Zidane el pasado curso podría estar el de sistema, pero la apuesta de dos centrocampistas que se vio ante el Atlético se quedó coja. Al menos con Kroos y Modric (está por verse con Casemiro, ¿o con Pogba) y con rivales como el Atlético. Zizou tiene que seguir ajustando sus piezas.

6. Integrar a los fichajes

Las lesiones están complicando esta parte. Hazard ha jugado al menos un rato todos los partidos y ha mostrado de lo que es capaz. Va a ser titular seguro. Militao todavía no está con el equipo, llegará más tarde por la Copa América, aunque en principio será reserva; Mendy ha enseñado su calidad en ataque con subidas por sorpresa, pero estará un mes lesionado. Su labor es la de meter presión a Marcelo. Y Jovic es el que peor suerte ha tenido: desaparecido en el primer encuentro, sacrificado en el segundo por la expulsión de Nacho y lesionado (aunque no parece grave), en el tercero. No está claro cuál va a ser su papel, si jugará con Benzema o será un revulsivo que entre desde el banquillo.