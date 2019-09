Miguel Ángel López no podía disimular su enfado tras el ataque de Movistar cuando Roglic y él se vieron implicados en una caída. Al llegar a la meta su salud no le preocupaba -"estoy un poquito golpeado, pero no fue gran cosa", decía- pero el enfado no se le había pasado.

"Muy mal, ha sido una falta de respeto con la 'maglia' roja. Hemos caído unos 20 corredores o más y ellos son los típicos que se aprovechan de esos momentos. Ya hemos visto en otras oportunidades en otras carreras que hacen estas cosas. Es su forma y su manera de actuar y ésa es la reacción de ellos siempre", aseguraba en Televisión Española. "Son siempre los estúpidos que hacen estas cosas. Son siempre los mismos tontos. A ver si un día ganan una carrera atacando de frente", había dicho antes en los micrófonos de la cadena Cope.

"Son esas cosas tan tontas que hace el equipo del campeón del mundo. Vaya campeón del mundo que tenemos", aseguraba Supermán.