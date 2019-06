Los tres grandes premios de la NBA se van a Europa

Los tiempos han cambiado mucho en la NBA. El mejor baloncesto del planeta lo juegan los mejores jugadores del mundo, y estos ya no nacen solamente en Estados Unidos.

La escuela europea, que tantos éxitos le ha dado a los Spurs de Popovich en el siglo XX, ha elevado el nivel de la liga hasta límites insospechados. Si en 2004 Steve Nash se convertía en el primer no estadounidense (Tim Duncan tiene la nacionalidad americana) en ganar el premio a Jugador más valioso de la temporada, dos años después era Dirk Novitzki el que se convertía en primer europeo en hacerse con el MVP.

Han tenido que pasar más de diez años para volver a ver un no americano levantar el trofeo Maurice Podoloff que ha sido, con toda justicia, para el griego Giannis Antetokounmpo.

Pero es que por primera vez en la historia, los tres grandes premios se han ido a Europa. Luka Doncic, el canterano del Real Madrid se ha convertido en el primer Rookie del año del viejo continente desde Pau Gasol. Y Rudy Gobbert, el pivot francés de los Jazz ha revalidado un título de mejor defensor que ya consiguiera el año pasado.

Esta evolución del juego no tardará también en llegar a los banquillos, donde todavía no se ha sentado un técnico no americano. Aunque Ettore Messina y Sergio Scariolo están ya de principales asistentes en Spurs y Raptors.