Louzán, un candidato para borrar a Rubiales

Dice Rafael Louzán que cuando se hospeda en el hotel Eurostars donde presenta su programa a la prensa elige siempre una habitación con vistas a la estación de Chamartín. «Me trae muchos recuerdos. Ahí llega el tren que nos trae a los gallegos a Madrid», afirma. Aunque esos viajes no siempre fueron agradables.

Hubo tiempos en los que el trayecto de Chamartín hasta la Ciudad del Fútbol de Las Rozas eran «un trago». Tiempos en los que desde la presidencia de Luis Rubiales en la presidencia de la Federación se practicaba el «conmigo o contra mí». Tiempos con los que Louzán quiere acabar. Habla de «consenso, paz, diálogo y concialición». De «estabilidad, buen gobierno, transparencia y compliance». Y de voto electrónico y secreto para que nadie se vea juzgado a la hora de votar.

Louzán no habla de programa sino de un «contrato» con el fútbol español en el que se compromete a luchar por que Vigo y Valencia acaben siendo sede del Mundial 2030 que España organizará junto a Portugal y a Marruecos. Todo enmarcado dentro de la sostenibilidad. No quiere Louzán, el candidato que más avales de la Asamblea ha conseguido, que el dinero público se dedique a instalaciones que después queden inutilizadas. También pretende llevar el próximo partido de la selección absoluta a Valencia.

No le hace falta construir un nuevo estadio para albergar la final del Mundial que él ve en España con seguridad. «El Bernabéu reúne las condiciones y Madrid es la capital del país», dice.

Tampoco se plantea que la Supercopa regrese a España. Lo haría si consiguiera los mismos ingresos que aporta el contrato con Arabia Saudí. Son 40 millones, 20 para los equipos participantes y otros 20 para Primera y Segunda RFEF y el fútbol femenino. «Son ingresos importantes para el fútbol español. Habría que contar con ingresos parecidos para que se juegue en España», advierte Louzán, que no descarta prorrogar el contrato que termina en 2029. Y pretende también llevar la Supercopa de fútbol sala fuera del país para conseguir ingresos extraordinarios.

Pretende Louzán que la selección sea la gran protagonista de lo que sucede en el fútbol español y para eso cuenta con Luis de la Fuente. «La selección necesita estabilidad. Me abrieron expediente [cuando era miembro de la gestora] por ejecutar una cláusula en el contrato de Luis de la Fuente y me pedían dos años de inhabilitación», explica. «Es un modelo que me gusta. Conoce la casa desde hace doce años, ha tenido éxito con las categorías inferiores que ya ha repetido con la absoluta. Pondré todo para que haya un acuerdo, igual que con Montse Tomé», asegura.

Pero el ex presidente de la Federación gallega no estaría en esta situación si Pedro Rocha hubiera podido presentarse a las elecciones. «Fue él quien me pidió que me presentara si él no podía», cuenta. Y es el favorito para ganar unas elecciones en las que tiene enfrente a Salvador Gomar y a Sergio Merchán, al que ha «cedido» algunos de sus avales para que pueda presentarse. «No hay ninguna estrategia», dice, aunque sólo tiene palabras de halago para Merchán. Sobre Louzán pesa una condena de inhabilitación que él cree que no supondrá un problema. «Tengo fe ciega en la absolución. Estoy tranquilo y convencido de la labor de la justicia», dice.