Magnus Carlsen, fuera del Mundial de ajedrez por ir en vaqueros: "Que se jodan"

Situación surrealista la que se ha vivido en el Mundial de partidas rápidas de ajedrez, con el Gran Maestero Magnus Carlsen como protagonista. El ajedrecista noruego, número uno del mundo, se ha retirado del torneo tras una discusión originada por presentarse en vaqueros a la partida.

Carlsen no estaba jugando su mejor torneo, llevaba cinco puntos de ochos posibles y se encontraba en el puesto 41 de la tabla. Pero el asunto de los vaqueros fue la gota que colmó el vaso. Tras renunciar a seguir en el campeonato, tampoco estará en el Mundial de la modalidad Blitz, partidas relámpago, que se disputará los días 30 y 31.

El maestro nórdico afirma que ni siquiera cayó en la cuenta de los pantalones que llevaba: "Es obvio que no ha sido el mejor torneo para mí. Ayer fue un día difícil, no estaba jugando bien, un poco fuera de control. Dormí bien y tuve un agradable encuentro para comer antes de venir aquí. Casi no tuve tiempo de subir a la habitación para cambiarme así que me puse una camisa, una chaqueta e incluso me cambié de zapatos, pero ni siquiera pensé lo de los vaqueros", indicó Carlsen al hilo del incidente en declaraciones al canal de su propiedad 'Take take take'.

A partir de ahí, contó la situación que vivió a su llegada al tablero: "Llegué aquí y no sé si después de la primera o la segunda partida me multaron y después me dieron un 'warning' diciéndome que no sería emparejado si no iba a cambiar mi ropa. Me dijeron que podía hacerlo después de la tercera ronda de hoy y yo les dije que me cambiaría al día siguiente. Me comentaron que tenía que ser en ese momento y a esas alturas ya era un poco una cuestión de principios para mi", añadió.

Tras todo esto subyace un enfrentamiento de fondo entre la FIDE, el organismo internacional de la disciplina, y el propio jugador. Carlsen no ha estado en los dos últimos Mundiales de la modalidad clásica y prefiere el ajedrez 'freestyle', en el que la posición de las piezas se sortea minutos antes de empezar la partida. Esta modalidad escapa al control de la FIDE, y ahí radica parte del enfrentamiento. El organismo se defendió diciendo que Carlsen "violó el código de vestimenta", y no fue emparejado al negarse a cambiarse.

Y es que Carlsen entiende que la FIDE está coaccionando a los jugadores para que no se pasen al Freestyle, algo que desde el organismo niegan. "Mi paciencia con ellos no era muy grande. Ellos quieren reforzar las normas, y está todo eso de amenazar a los jugadores para que no jueguen el Freestyle. Lo de reforzar las normativas me parece bien, y mi respuesta es que estoy fuera y que se jodan". Desde FIDE afirman que "nunca se ha amenazado a ningún jugador" pero, para considerar Campeonato Mundial a un torneo o serie, debe estar "organizado o aprobado" por el organismo. La partida está lejos de haber acabado.