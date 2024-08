Manzaneda y la primera vez de Chris Froome

La Vuelta es una de las carreras a las que Chris Froome tiene más cariño. Fue la que le sirvió para despegar como líder y para pensar que podía ser un ganador de una grande. En 2011 llegó como gregario de Bradley Wiggins, pero la carretera lo eligió como el gran rival de Juanjo Cobo para ganar aquella Vuelta.

En Manzaneda, final de etapa hoy, sintió por primera vez lo que vestir la camiseta de líder en una etapa que ganó el francés Moncoutié. El británico era líder nde esa Vuelta de una gran contrarreloj en Salamanca, que lo llevó de la decimocuarta a la segunda plaza. Y en Manzaneda acabó de destaparse a pesar de que había llegado a esa Vuelta por casualidad, por la lesión de un compañero.

«Manzaneda es una subida dura. Va subiendo en diferentes etapas. La velocidad disminuye cada vez que alcanzamos otra parte empinada, luego se aplana, luego vuelve a ser empinada. Recuerdo que la parte principal era bastante ondulada y todavía éramos un gran grupo, pero todo explotó en los últimos dos o tres kilómetros cuando volvió a hacerse más empinada», recuerda Froome en una entrevista concedida a lavuelta.es, la página web de la carrera.

«Me habían pedido que hiciera el trabajo de equipo, así que tiré todo lo que pude durante unos 10 kilómetros hasta que faltaban dos, cuando la carrera se me escapó. Le entregué el maillot a Bradley como estaba previsto», cuenta Froome.

«Tuve mejores momentos durante esa Vuelta. En Peña Cabarga, por ejemplo. En Manzaneda, había trabajado tanto al frente que no pude estar allí en el final. Pero definitivamente es un día que se destacó en mi carrera. Tengo el maillot en algún lugar, aún no lo he colgado, pero lo haré algún día», admite.

En Peña Cabarga, la subida que recuerda Froome, cedió la victoria en un apretado esprint contra Juanjo Cobo, que acabo vistiendo de rojo en Madrid, aunque años después sus análisis resultaron positivos y es el británico el que figura como ganador de la Vuelta 2011. Fue su primera victoria en una grande, aunque fue el premio que recibió más tarde. Después de aquel triunfo llegaron cuatro Tours, un Giro y una Vuelta más.