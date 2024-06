Mario Hezonja se declara madridista "por mucho tiempo"

Mario Hezonja continuará formando parte de la plantilla del Real Madrid. El alero croata llegó al club blanco en 2022 y desde entonces ha ganado una Euroliga, una Liga Endesa, una Copa del Rey y dos Supercopas de España. En las últimas semanas estuvo cerca de salir del Madrid dirección Barcelona, pero finalmente seguirá en la capital según ha anunciado él mismo en redes sociales.

"Como todos sabéis, después de mi último partido de la temporada me convertí en agente libre y soy libre para decidir dónde quiero jugar durante los próximos años. No he alcanzado ningún acuerdo con nadie más a partir de ese momento y, como dije, siempre lo oiríais de mí primero", señala en una publicación en inglés en su cuenta personal en la red social X. "El Real Madrid creyó en mi cuando muchos no lo hacían, cuidó de mí y de mi familia desde el primer día que llegué y nos hizo sentir como en casa. Mi única intención era quedarme, así que estoy feliz de comunicaros que seguiré mi viaje en mi casa, en mi Real Madrid, por mucho tiempo", añade.

El "caso Hezonja" de esta forma termina sin que el de Dubrovnik cambie de club pese a que tenía un acuerdo con el Barcelona. En el Madrid se ha valorado más todo lo que aporta el balcánico que su intención inicial de firmar por el Barça. Mario lanzó guiños constantes al Real Madrid en los últimos meses. Antes de la Final Four, después de la derrota ante el Panathinaikos, tras haber ganado la Liga Endesa... y todo eso pesó más que el acuerdo alcanzado con el Barcelona. Los comentarios de marcado carácter madridista sentaron muy mal en el club azulgrana y de inmediato se descartó su incorporación. El Barça ofrecía más dinero que el Madrid, pero Josep Cubells, el responsable de la sección y que está por encima de Juan Carlos Navarro, dijo no.

El jugador entonces decidió dar marcha atrás y ponerse en contacto con el Real Madrid para volver a encauzar la relación y firmar un nuevo contrato. A todo esto, el Barcelona no era el único club de la élite continental que quería hacerse con el balcánico. A la espera estaban también el Partizán de Zeljko Obradovic (club del que Hezonja se ha declarado abiertamente fan pese a ser croata) y el Panathinaikos de Ergin Ataman. Los griegos fueron su primer equipo cuando regresó de la NBA y aunque apenas estuvo seis meses guarda muy buen recuerdo de su paso por Atenas. Y de fondo está también la NBA. Hezonja nunca descartó la posibilidad de volver a Estados Unidos. El problema son sus pretensiones porque quería ir a una franquicia con un gran contrato y que además le garantizase un rol destacado en el equipo. Y eso en Estados Unidos nadie se lo ofrece. Así que, Hezonja seguirá vestido de blanco.