El mensaje de Alcaraz a Nadal

Rafa Nadal es el nombre de la semana. Carlos Alcaraz compartió un conmovedor mensaje de despedida en sus redes sociales dirigido a Rafa Nadal, tras la derrota de España frente a Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis en el Martín Carpena de Málaga. "Habrá muchas más Copas Davis, Rafa solo hay uno (emoticono de corazón). Gracias a ti me he convertido en tenista profesional. ¡Ha sido una suerte poder vivir tu carrera como un niño que te consideraba un ídolo y luego como un compañero más! El mejor representante posible, que deja un legado eterno", expresó Alcaraz con sus millones de seguidores en X (Twitter) e Instagram.

Unos minutos antes, Carlos Alcaraz también se pronunció en rueda de prensa sobre la retirada de Rafa Nadal.

"Rafa ha mostrado la pasión con la que se debe vivir el tenis. Me siento afortunado de haberlo tenido cerca. Ojalá hubiera llegado antes al circuito. Me llevo recuerdos imborrables. Gracias a él, decidí ser tenista. Para los jóvenes que venimos detrás, ha sido una suerte vivir la era de Rafa, de Federer y de Djokovic, quien sigue compitiendo. La batalla entre esos tres campeones. Si no alcanzamos su nivel, no quiero que eso sea motivo de frustración. Yo intentaré dar lo mejor de mí cada día. Si al final de mi carrera, tengo la mitad de lo que él ha logrado, estaré más que satisfecho. Seguir lo que han conseguido estos monstruos va a ser complicado", comentó el murciano.

El prometedor Alcaraz quiso dejar claro que "Rafa Nadal ha sido uno de los mayores representantes del tenis. No quiero pensar que debo seguir su legado. La forma en que se ha ido ha sido impresionante. Colocó al tenis en su máximo nivel".