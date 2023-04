El polémico mensaje de un periodista de "El Chiringuito" sobre la mano de Busquets

El Barcelona-Atlético de Madrid estuvo marcado por un posible penalti de Busquets en un salto dentro del área azulgrana donde, presuntamente, el balón le da en la mano. La circular arbitral dice esto al respecto de las manos. "En aquellas acciones en las que la posición del brazo o la mano puedan estar al limite de la sanción, se recomienda a los árbitros que valoren la consecuencia posterior sobre el juego que hubiera habido de no haber tenido lugar ese contacto, como un agravante o un atenuante de cara a la decisión final a tomar, pero solo para acciones "grises", no para situaciones donde la posición de la mano o brazo sea claramente sancionable. Si el balón proviene directamente del despeje del compañero y el balón llega inesperadamente a otro defensor, impactándole en la mano o brazo", afirma.

Edu Aguirre, periodista de 'El Chiringuito', fue crítico con esta acción: "Si eso pasa en el Bernabéu. Mañana hay comunicado del Atleti. Estoy esperando el comunicado de Gil Marín. Hoy Simeone dice que al final del partido todos pedimos cosas. Yo con las manos me he perdido. Se pueden sacar 10 manos iguales y 10 que no han pitado. Siempre está la excusa del hombro. No saben reconocer su propio error".

José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, también se manifestó sobre esta acción. "Sí me lo mostraron (el penalti). Lo único que te puedo decir es que el otro día con el Almería me lo iban a pitar y me salvó el fuera de juego. Es una realidad. Imagino que entendieron que no era penal y no podemos hacer nada. A seguir en lo nuestro, compitiendo, dejando todo para lograr el objetivo y enfocando en lo nuestro. Y la gente que tenga que actuar lo haga en consecuencia. El cuerpo se te queda con tristeza, amargura, porque pierdes. Y no es lindo para nosotros, sobre todo por cómo se dio el partido. Pero también con un orgullo grande de que dejamos todo en la cancha, que tuvimos ocasiones y que, por ahí, por una circunstancia que no corresponde a nosotros, no pudimos empatarlo", valoró en declaraciones a 'Movistar'.