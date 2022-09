Marc Márquez se sorprende a sí mismo en un regreso prometedor

Márquez se ha sorprendido a sí mismo en su regreso a la actividad después de su cuarta operación en el hombro derecho. Ha dado 18 vueltas por la mañana y 15 por la tarde, para terminar con el octavo mejor registro del día y en tiempos de Q2. Nada mal para haber estado más de 100 días fuera, aunque él sigue manteniendo la prudencia del jueves y frena a los optimistas. “El 1% de posibilidades de hacer podio se sigue manteniendo. No es el objetivo. Para mí hacer algo grande es terminar en buena manera y no estando lejos de los cinco primeros, pero sin necesidad de luchar delante. Es un momento que toca estar donde pida la moto y pida el cuerpo. Aunque también digo que stamos aquí para competir, porque en el MotoGP actual si te relajas dos décimas estás último”, confesaba en el circuito de Motorland.

Jorge Martín dominó la primera jornada por delante de Quartararo y Zarco, pilotos que Marc ve lejos por su situación física. “Si miramos los ritmos podría hacer octavo o décimo en carrera, pero es una incógnita cómo aguantaré las 23 vueltas. Tarde o temprano llegará la primera caída, es normal. Me sentí mejor por la tarde que por la mañana porque al principio iba demasiado rígido”, continuaba.

La primera Honda

Lo que sí ha hecho Marc nada más llegar es ser el más rápido de la marca japonesa, un dato que le motiva aunque no le dice demasiado. “Hoy he sido la primera Honda, sí, pero a nivel de ritmo, lejos de donde queremos estar. Sí es una motivación pero no es el objetivo principal. Después de tres meses pilotas por instinto y con esta moto la manera de pilotar por instinto es antinatural y no de forma segura”.

Márquez quería volver en Aragón por ser en casa y tratarse de un circuito que le va bien, pero avisa de que en otros lo pasará peor. “En Misano me sorprendí a mí mismo y aquí ha vuelto a suceder. Yo sé lo que estoy pasando y dónde pretendo llegar. He aceptado hace mucho lo que tengo en el brazo y veremos en invierno donde se estabiliza, dónde está su cien por cien. Aquí estoy en un circuito favorable para mí y ya sufriremos más en Japón o Malasia”.

Mensaje a Honda

“Tenemos que trabajar, no solo yo en mi físico, Honda tiene que seguir trabajando, porque hay dos marcas por encima de las otras. Hoy se ha trabajado de una forma correcta en el box. Mañana empezaré a probar cosas grandes, aunque no sean la mejor estrategia para buscar un resultado”, lanzaba Márquez, que no ha querido volverse loco con la puesta a punto en su regreso. “La moto es la misma que dejé en Mugello. He preferido empezar con la misma moto. Es la moto de Austin prácticamente y poco a poco introduciremos cositas. Tengo que encontrarme mejor para poder probar las cosas, el comentario debe ser preciso porque son carreras vitales para el año que viene”.