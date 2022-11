Álex Márquez: “Ojalá pueda pelear con Marc por un triunfo en la última vuelta”

A Álex Márquez (Cervera, 1996) no se le borra la sonrisa de la cara desde que probó la Ducati por primera vez. El piloto, que recibió a LA RAZÓN en un acto de Northweek, alucinó cuando Gigi Dall’Igna, el jefe de todo en la marca italiana, habló con él y se puso a su disposición.

Por fin se terminó esta temporada 2022...

Dentro del año difícil que he tenido he podido aprender. En estos momentos complicados es donde aprendes más. Cuando está todo bien las cosas van rodadas, pero cuando se tuercen es cuando hay que reinventarse de alguna manera, hay que encontrar fuerzas de donde no las hay. Sí ha sido un año de los más difíciles, pero no ha sido todo malo, ha habido también puntos buenos.

¿Qué sintió al terminar la carrera de Valencia?

Sentimientos encontrados. Tristeza por dejar el equipo LCR, porque hemos hecho una muy buena piña, y a día de hoy me siguen llamando y estamos en contacto constantemente. Y también liberación, es así. Salir de donde has sufrido tanto y te ha costado es algo que yo necesitaba, y lo dije cuando fiché por Gresini, que necesitaba un cambio de aires.

¿Y ese martes en el que probó la Ducati por primera vez?

Me hubiera gustado estar un poco más adelante en los tiempos, porque puse un neumático blando con la configuración de carrera y me quedé cerca de lo que había hecho con la Honda. Mejorarlo un pelín hubiera sido estupendo, pero ya desde la primera tanda me encontré muy bien. En la sexta vuelta hice 1:31.8 y para hacer eso con la Honda se tenían que cuadrar todos los astros. Yendo incómodo por la posición, porque todavía no era mi moto cien por cien, el que salgan los tiempos, que es lo que manda, es la señal más buena.

¿La Ducati es una moto fácil?

Ninguna moto es fácil, porque si no, la llevaría todo el mundo y no habría 22 pilotos en MotoGP, sino que habría 100. Diría que es una moto completa. Hace tres años llegaban a circuitos más pequeños y era su punto débil. Ahora, sea en Jerez o en Malasia, van rápido. Es una moto completa, que también tiene sus secretos, pero es verdad que de primeras te da una sensación buena y puedes ir rápido.

Su moto va a ser la de Bagnaia en 2022. ¿Se ve en el podio?

Si todo va bien... Lo que más me gusta de ese paquete es que tienes lo que tienes y de ahí hay que sacar el máximo. Es lo que hemos hecho la última mitad de año con Honda, que ya no me daban nada nuevo. Te centrabas en lo que había y no te despistabas pensando en si pruebo esto o aquello. Sé que lo que tengo funciona porque ha habido resultados en 2022 y trataré de sacar el máximo con el pilotaje.

Ya ha hablado con Dall’Igna...

Fue algo que me sorprendió. Yo no tengo contrato Ducati, el mío es con Gresini, pero el lunes en Valencia me presentó a todo su equipo, que son diez personas, me dijo lo que hacía cada uno y me aseguró que me iban a dar todo porque es su filosofía. De alguna manera, que estén tan abiertos con todos los pilotos es algo que te hace entender el porqué del éxito que están teniendo, el trabajar con todos los pilotos hace que todo sume.

¿Ve a los dos Márquez en Ducati en un par de años?

Es especular mucho, porque en dos años pueden cambiar muchas cosas. Marc siempre ha dejado claro que es un piloto Honda y su sueño desde pequeño era triunfar allí. A día de hoy, si Honda le da lo que quiere no lo veo cambiando de marca, pero ya dijo que dependería de los resultados.

¿Se imagina peleando con su hermano Marc por un podio?

Ojalá, es mi ilusión desde que llegué a MotoGP. Me he ido de Honda con la espina de no haber cumplido el sueño que tenía. Hice dos podios el primer año y luego todo se torció. Ojalá podamos pelear por alguna victoria en la última vuelta. Para eso ellos tienen que trabajar y yo también, son muchos factores que tienen que alinearse.

¿Tendrá que ocultarle cosas?

De motos no hemos hablado mucho tras el test, pero él no es tonto, está en pista y ve lo que tiene esa Ducati, no es ningún secreto. Me dio algún consejo sobre mi posición, porque me veía algo rígido, pero nada más. Más allá de eso no se habla de carreras en casa. Sabemos diferenciar.

¿Cómo lleva el pasar de vivir en Cervera a hacerlo en Madrid?

Tenemos las zonas localizadas para entrenar. A la Casa de Campo sí que vamos a rodar cuando son rutas cortas. Toda la parte de El Escorial va perfecta para ir en bici de carretera; y hacemos motocross en Brunete. Lo que es Madrid como ciudad la estoy descubriendo ahora en vacaciones. Antes casi no había tenido tiempo.