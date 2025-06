MotoGP: Álex Márquez le pasa la presión a su hermano Marc en Motorland

Después de siete citas, Álex Márquez está segundo del Mundial de MotoGP, con una buena distancia (48 puntos) sobre Pecco Bagnaia. Se siente mejor que nunca el jefe de filas de Gresini, que ha querido meterle presión a su hermano Marc en la previa del GP de Aragón. “Le he recordado varias veces que él es quien tiene más que perder, los demás, nada. Le he insistido con eso a ver si se pone nervioso", reconocía este jueves en Motorland.

Le preguntaron si ya se cree que puede luchar por el título y lo tiene claro: “Creérmelo, siempre me lo he creído, pero es lo que siempre he defendido y he dicho, que la gente dirá: ‘Ya no es un regalo, ya estás consolidado’, pero no. Para mí, llegar a esta situación y estar en esta situación es un regalo porque nadie daba un duro por nosotros hace unos meses. Así que a seguir con la misma mentalidad de siempre, a no pensar más allá de la carrera del domingo y carrera a carrera, ésa es nuestra mentalidad y debe ser nuestra mayor fuerza”, explicaba Álex.

Se siente seguro de sí mismo y eso se ve también fuera de la pista. Hawkers acaba de lanzar una colección de gafas inspiradas en él y se ha atrevido con una sesión de fotos que le sacó de su zona de confort. “¡El rodaje fue una locura! Que si baila, que si mira a cámara con cara de malote… Al principio les decía: ‘¿Estáis seguros de que esto va a quedar bien?’. Pero fue divertido, me solté y acabamos pasándolo genial. Cuando vi el resultado pensé: 'Oye, igual me ficha Hollywood'”, aseguraba el segundo clasificado del Mundial de MotoGP después de siete carreras.