La nadadora de Only Fans Luana Alonso hará réplicas de sus pies: "Causan sensación".

A principio de agosto, saltó una noticia sorprendente en plenos Juegos Olímpicos. La nadadora, Luana Alonso recibió un comunicado del Comité Olímpico Paraguayo donde la pedían que abandone la Villa Olímpica de manera inmediata debido a que “su presencia está creando un ambiente inadecuado” para el resto de sus compatriotas. “Se le solicita de manera inmediata su retiro de la Villa de atletas del citado evento. Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay".

En su cuenta de Only Fans, Luana se promociona como “tu exnadadora favorita” ofreciendo contenido exclusivo, incluyendo fotos y videos, por una suscripción de 35 dólares al mes.

“Te prometo que no te arrepentirás de esto”, escribió en la descripción de su perfil y las respuestas no se hicieron esperar. Muchos comentarios en las redes sociales criticaron su decisión, afirmando que “estaba cantado, cuestión de tiempo” y que “solo ella lo alargaba” y "no sabe lo que hace". Algunos opinaron que Paraguay “no está preparado para esta conversación” y consideran esta nueva etapa de Luana como “nadar en la degeneración”.

Ahora, ha recibido una oferta de una empresa de muñecas sexuales para realizar réplicas de sus pies y venderlas.

La compañía 'RealDoll' le escribió a Luana Alonso que "en RealDoll nos enorgullecemos de ofrecer a nuestros clientes creaciones únicas, personalizadas y realistas que les ayudan a conectarse con sus fans de una manera verdaderamente personal. Con su creciente éxito, creemos que existe una gran oportunidad para colaborar".

"Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de moldear sus pies con un material realista y de alta calidad, que luego pondríamos a la venta para sus fans", le ofrecieron a la ya exnadadora, que se llevaría un 20% de unos posibles beneficios por la venta de la réplica de sus pies.

Las réplicas de los pies de Luana se comercializarían al precio de 2.000 dólares un pie y 3.500 el par. La confesión llegó en una entrevista con el programa Aire de Todos en el medio paraguayo GEN, donde Alonso comentó que después de recibir un “like” en una de sus publicaciones, Neymar le envió un mensaje privado. “Me tiró un DM”, aceptó Luana, aunque prefirió no profundizar mucho más en el contenido del mensaje, agregando: “Hasta ahí puedo decir”.